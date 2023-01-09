Президент Бразилии лично осмотрел разгромленную резиденцию

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в резиденцию главы государства, ранее разгромленную участниками погромов, передает телеканал GloboNews. В здание он вошел в сопровождении супруги.

Отмечается, что предварительно служба безопасности президента провела осмотр пострадавших помещений. После этого Лула да Силва обошел все этажи дворца, чтобы лично оценить масштаб разрушений.

Личный кабинет президента не пострадал в ходе погромов, благодаря более надежной системе защиты. Как подчеркнул министр-руководитель секретариата по общественным связям правительства Паулу Пименту, чтобы попасть внутрь, нужно преодолеть несколько преград: двери усилены перекладинами, а периметр изолирован, как аквариум. При этом кабинет жены президента Розанджелы да Силвы был разгромлен

Полностью было разрушено помещение управления общественных связей: вандалы разбили всю технику и повредили предметы интерьера

По итогам протестов, Федеральная полиция Бразилии приняла решение усилить охрану президента. Количество сотрудников безопасности увеличат. Это коснется, как личных телохранителей Лула да Силва, так и охраны резиденций.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лула да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.

Не согласные с итогами выборов сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.