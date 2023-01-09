Губернатора столицы Бразилии отстранили от должности из-за погромов

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Беспорядки в Бразилии

Губернатор столицы Бразилии Ибанейс Роша временно отстранен от должности, сообщает CNN Brazil. Причиной послужили беспорядки, устроенные сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару после победы на выборах главы государства Луиса Инасиу Лула да Силвы.

Ничто не может оправдать бездействие и терпимость главы управления общественной безопасности и губернатора федерального округа по отношению к преступникам, которые заранее объявили о намерении совершить насильственные акты против органов власти, — цитирует канал постановление суда.

В конце октября в Бразилии прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал экс-президент Лула да Силва, набравший 50,9% голосов. Его соперник Жаир Болсонару – 49,1% голосов. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.

Не согласные с итогами выборов сторонники Болсонару 8 января захватили здания Национального конгресса, Верховного суда и резиденцию главы государства. По предварительным данным, в протестах и столкновениях с полицией участвовали около пяти тысяч человек, из них полицией задержаны более 400. Государственные здания освобождены.