https://static.news.ru/photo/6dd381a8-32f8-11ea-af78-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Чёрное море является стратегическим регионом для Североатлантического альянса.

Об этом он сказал на совместной с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном пресс-конференции. По его словам, НАТО намерена усиливать своё присутствие в регионе.

Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря — это Турция, Болгария и Румыния, еще две страны региона — Грузия и Украина — являются ценными партнерами НАТО, — напомнил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что НАТО способствовала появлению на Украине морской военной академии в 2019 году. Кроме того, он призвал проводить больше совместных военных учений, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что военно-морской флот на территории Чёрного моря провёл крупное и успешное учение. С таким заявлением в четверг, 9 января, выступил президент России Владимир Путин.