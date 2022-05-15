Столтенберг: Турция не будет блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО Столтенберг: Анкара не намерена препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Йенс Столтенберг / Фото Panoramic/Global Look Press

Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что военно-политический блок постарается найти компромисс с турецкими властями, высказавшими свою озабоченность по данному вопросу, передаёт ТАСС.

Турция не намерена блокировать вступление Швеции и Финляндии, она лишь высказала свои озабоченности, и когда у стран НАТО есть озабоченности, мы садимся за стол переговоров. Я уверен, что мы сможем быстро найти решение, поскольку все страны НАТО поддерживают принцип открытых дверей, — заявил генсек на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов Альянса в Берлине.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что Анкара поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и не возражает по поводу расширения Альянса. При этом он отметил, что Турция выступает против присоединения стран, которые поддерживают террористов.

Дипломат указал, что Анкара заняла чёткую позицию по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО — эти страны должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями, а также отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию.