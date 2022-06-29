Столтенберг: процесс приема Финляндии и Швеции в НАТО идет быстро Генсек НАТО рассказал, что процесс приема Финляндии и Швеции идет беспрецедентно быстро

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Йенс Столтенберг

Процесс приема Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс идет беспрецедентно быстро, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.. По его словам, сроки присоединения этих стран к блоку зависят от ратификации протокола о вступлении, передает Reuters.

На саммите мы примем решение пригласить Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу, процесс идет беспрецедентно быстро, — заявил он.

Столтенберг добавил, что после приглашения этих стран в Альянс необходимо завершить процесс ратификации в 30 парламентах.

Обычно это (процесс ратификации) занимает некоторое время, но я ожидаю, что в этот раз он пройдет намного быстрее, поскольку союзники готовы поспособствовать тому, чтобы процесс завершился как можно скорее, — подытожил он.

Саммит глав государств и правительств стран — членов НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня.

28 июня в испанской столице состоялись длительные переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с финским коллегой Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. После встречи было объявлено, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО.