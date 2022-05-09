Столтенберг призвал Россию свернуть СВО и сесть за стол переговоров

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото Zheng Huansong/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt вновь призвал Россию прекратить боевые действия, вывести войска с территории Украины и сесть за стол переговоров. Он подчеркнул готовность Альянса продолжать помогать Киеву. Столтенберг также отверг обвинения в «агрессивном» поведении НАТО и отметил, что «в прошлом Москва использовала 9 Мая для распространения лжи о Западе и критики НАТО».

Я ещё раз призываю президента [России Владимира] Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска с Украины и начать мирные переговоры. <...> Мы уверенно стоим на стороне Украины и будем продолжать помогать стране отстаивать своё право на самооборону, — заявил он.

При этом Столтенберг не согласился со словами российского президента об агрессивной линии Запада, подчеркнув, что НАТО является оборонительным альянсом, «построенным на обломках Второй мировой войны», цель которого, по словам норвежца, — «обеспечить мир и сохранить ценности свободы и демократии».

Ранее в ходе парада Победы на Красной площади Путин подчеркнул, что Россию «вынудили дать упреждающий отпор агрессии» НАТО. Он назвал решение о начале военной спецоперации на Украине «своевременным и единственно правильным». Президент добавил, что ополченцы Донбасса сейчас вместе с армией России ведут бой «на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны».