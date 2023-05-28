Столтенберг призвал Косово к деэскалации конфликта

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Йенс Столтенберг

Власти Косово должны снизить эскалацию конфликта в регионе, заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, Белград и Приштина должны сесть за стол переговоров под руководством Евросоюза, чтобы остановить конфликт, тогда как НАТО «будет продолжать обеспечивать безопасную и надежную среду».

Приштина и Белград должны сейчас участвовать в диалоге под руководством ЕС, поскольку это единственный путь к миру и нормализации. Приштина должна снизить эскалацию и не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов, — написал Столтенберг.

Ранее министр обороны страны Милош Вучевич рассказал, что подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией. По его словам, в ближайшее время все сербские военные подразделения займут свои позиции. Глава ведомства подчеркнул, что Белград «не собирается играть в военные игры», но существуют «всем известные красные линии».

Накануне президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. В непризнанной республике ранее начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. В общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке были направлены колонны полицейских бронемашин.