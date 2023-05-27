В Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово МО Сербии: военные развертываются у административной линии с Косово и Метохией

Фото: Predrag Milosavljevic / Xinhua / Global Look Press

Министр обороны страны Милош Вучевич рассказал изданию «Вечерне новости», что подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией. По его словам, в ближайшее время все сербские военные подразделения займут свои позиции. Глава ведомства подчеркнул, что Белград «не собирается играть в военные игры», но существуют «всем известные красные линии».

Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции, — сказал Вучевич.

Он подчеркнул, что сербские военные останутся на своих позициях «в соответствии с актуальной ситуацией».

Накануне Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. В непризнанной республике ранее начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. В общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке были направлены колонны полицейских бронемашин.