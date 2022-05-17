Столтенберг оценил заявления Турции по расширению НАТО Столтенберг заявил о важности рассмотрения опасений Турции по расширению НАТО

Йенс Столтенберг / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Североатлантического альянса важно рассмотреть опасения Турции по поводу Финляндии и Швеции. После заявлений Анкары об отказе поддержать данное расширение НАТО, он рассказал, что уже провёл переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент, — цитирует агентство генсека Альянса.

Ранее стало известно, что Турция не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В Анкаре обвинили власти этих стран в предоставлении убежища террористам. По словам турецкого лидера, у обеих стран нет чёткого отношения к террористическим организациям.