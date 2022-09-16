Курс британского фунта стерлингов упал ниже 1,14 доллара США впервые с 1985 года, свидетельствуют данные валютных торгов. В последний раз такое значение фиксировалось в марте 1985 года, передает ТАСС.
Британская национальная валюта также продемонстрировала снижение к евро и торгуется на уровне 1,142. Этот показатель является наиболее низким с начала 2021 года.
По оценкам экспертов газеты Financial Times, динамика на снижение связана с опасениями игроков рынка о предстоящей рецессии британской экономики.