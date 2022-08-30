Назван новый фактор в пользу ослабления рубля Аналитик Сыроваткин: курс рубля будет снижаться из-за остановки «Северного потока»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила. Такое мнение высказал в интервью агентству ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

По его словам, при рассмотрении динамики платежного баланса можно выделить перспективы сокращения поступлений валютной выручки в страну. Причиной тому являются снижения физических объемов экспорта и/или цен его реализации. Также позиции рубля ослабляются в связи с ремонтными работами на трубопроводе «Северный поток» и ограничениями на движение капитала Банком России. По словам Сыроваткина, действия регулятора в будущем окажут заметное давление на национальную валюту.

Кроме того, по словам эксперта, модифицированное бюджетное правило могут запустить в стране до конца года. Его объем может быть эквивалентен трем млрд рублей в месяц.

То есть примерно 8,5 миллиардов рублей в день при текущем курсе доллара к рублю на уровне 60. Однако многое, конечно, будет зависеть от динамики нефтегазовых доходов, — резюмировал аналитик.

Ранее экономист Лазарь Бадалов заявил, что осенью обычно рубль ослабевает, однако в 2022 году ситуация может развиваться иначе. В настоящее время выплаты по внешним долгам, а также сохранившийся импорт обслуживаются в основном в рублях.