Экономист назвал сроки переломного момента для рубля Экономист Бадалов допустил осеннее ослабление рубля при росте спроса на него

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Лазарь Бадалов заявил, что осенью обычно рубль ослабевает, однако в 2022 году ситуация может развиваться иначе. В настоящее время выплаты по внешним долгам, а также сохранившийся импорт, обслуживаются в основном в рублях, пояснил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт также напомнил, что из-за сложностей с логистикой значительно сократился импорт товаров. Кроме того, курс рубля держится на стабильном уровне на фоне девалютизации сбережений населения.

Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот, — подчеркнул Бадалов.

Все говорит о том, что западные санкции укрепили российскую валюту, а ослабить ее сможет лишь повышение спроса на рубль осенью, резюмировал он.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил: тенденция к ослаблению рубля в начале осени может усилиться. Рубль на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа укрепится, из-за чего, скорее всего, доллар упадет ниже 55 рублей, отметил он. Эксперт считает, что после пика рубль может начать слабеть.