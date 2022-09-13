Курс доллара на МосБирже опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Курс доллара в ходе валютных торгов на МосБирже опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По данным на 11:27, курс доллара снижался на 0,46%, до 59,96 рубля.

К 11:31 доллар на МосБирже замедлил снижение до 0,39% и находился на уровне 60 рублей. В то же время курс евро составлял 60,75 рубля (-0,09%).

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин спрогнозировал, что курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила. По его словам, также позиции рубля ослабляются в связи с ремонтными работами на трубопроводе «Северный поток» и ограничениями на движение капитала Банком России.

В свою очередь главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что ослабление рубля ожидается в среднесрочной перспективе. По его словам, пара рубль — доллар вернется в диапазон 70–75 рублей к концу 2022 года, чему будут способствовать восстановление покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках.