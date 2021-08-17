Названа сумма, с которой президент Афганистана бежал из страны

Афганский президент Ашраф Гани при побеге из Кабула захватил с собой $169 млн. Об этом заявил посланник Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар в интервью для Sputnik Таджикистан.

Лидер афганского народа при приближении группировки «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) погрузил на борт номер один крупную сумму наличных в самолёт. Дипломат отметил, что поступок президента безумен, потому что до этого он обещал остаться в Кабуле для сопротивления талибам. Агбар отметил, что ему неизвестно о местонахождении Гани.

Ранее сообщалось, что самолёт лидера Афганистана некоторое время кружил в воздушном пространстве Таджикистана. Наземные диспетчерские службы Душанбе договорились со своими коллегами из Узбекистана, Туркмении и Ирана о предоставлении воздушному судну президента воздушного коридора для дальнейшего полёта в Оман. На данный момент Ашраф Гани находится на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.