Названа сумма, с которой президент Афганистана бежал из страны

Афганский президент Ашраф Гани при побеге из Кабула захватил с собой $169 млн. Об этом заявил посланник Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар в интервью для Sputnik Таджикистан.
Лидер афганского народа при приближении группировки «Талибан» (организация запрещена на территории РФ)
Ранее сообщалось, что самолёт лидера Афганистана некоторое время кружил в воздушном пространстве Таджикистана. Наземные диспетчерские службы Душанбе договорились со своими коллегами из Узбекистана, Туркмении и Ирана о предоставлении воздушному судну президента воздушного коридора для дальнейшего полёта в Оман. На данный момент Ашраф Гани находится на территории Объединённых Арабских Эмиратов.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.