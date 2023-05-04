Стало известно об отказе России и Индии вести расчеты в рупиях Reuters: Россия и Индия приостановили работу над механизмом расчетов в рупиях

Фото: Sonali Pal Chaudhury/Global Look Press

Индиец демонстрирует купюру в 2000 рупий

Индия и Россия решили приостановить работу по переводу двусторонней торговли в рупии, сообщил Reuters со ссылкой на свои источники. По сведениям агентства, Москва посчитала невыгодным хранить у себя более 40 млрд рупий, которые являются не полностью конвертируемой валютой. Такая ситуация может произойти из-за дисбаланса в торговле между странами. По данным другого источника, Россия предлагала проводить оплату в юанях или других валютах.

Мы больше не хотим добиваться решения по рупиям. Этот механизм просто не работает. Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло. Теперь страны ищут альтернативные варианты, — сообщил другой собеседник Reuters.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Россия перестала поставлять в Индию оружие и боеприпасы из-за американских санкций, которые не позволяют производить оплату в долларах. По словам источников агентства, Москва поставила Дели вооружения более чем на $2 млрд, однако индийские власти не имеют возможности оплатить его.

По данным Bloomberg, Индия не может заплатить России за оружие в долларах из-за опасения вторичных санкций. Сделка в рублях также не устраивает Дели, поскольку власти не уверены, что смогут закупить валюту по справедливой цене. Россия же отказывается получать оплату в виде индийских рупий из-за нестабильности этой валюты.

Кроме этого, правительство Индии предложило России использовать рупии от продажи оружия для инвестирования в индийские долговые обязательства и рынки капитала. Москву это предложение также не устраивает. Власти стран обсуждают возможность оплаты оружия при помощи бартера.