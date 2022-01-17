Стало известно о возможной эвакуации российских дипломатов на Украине

Дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины. По его словам, 5 января страну покинули 18 человек — в основном дети и жёны российских дипломатов. Также в ближайшие дни с Украины уедут 30 представителей консульств в Киеве и Львове.

Согласно заявлению официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. По мнению украинских и американских чиновников, это может быть частью пропаганды, подготовки к возможному конфликту или манёвра, или же все три сценария сразу.

У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на Украину были переброшены канадские войска специального назначения, предназначенные для сдерживания «российской агрессии». На такой шаг, по словам журналистов, правительство пошло после неудачных дипломатических переговоров.

Ранее глава ЦРУ США Уильям Бёрнс посетил Украину и обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским «российское вторжение», сообщила на своей странице в Twitter журналистка CNN Наташа Бертранд. Она добавила, что в разговоре участвовали представители украинских спецслужб, при этом стороны также обсудили напряжённость в регионе.