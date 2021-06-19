Стало известно о появлении новой мутации индийского штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/39e04e88-d218-11eb-8b5b-96000091f725_660.jpg Фото: Amarjeet Kumar Singh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти штата Махараштра, расположенного в центре Индии, заявили о 20 случаях заражения новой разновидностью индийского штамма коронавируса. Ему дали название «дельта плюс» (B.1.617.2.1), сообщил телеканалу India TV глава Управления медицинского образования и исследований доктор Т. П. Лахан.

Мы нашли «дельта плюс» в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. После этого мы отправили ещё образцы на анализ и ждём отчётов, — отметил он.

В портовом городе Ратнагири выявили пять случаев заражения, при этом двое инфицированных не имели симптомов. Вокруг места обнаружения мутации городские власти создали зоны сдерживания.

Ранее стало известно, что индийский штамм коронавируса оказался более заразным, чем остальные. Однако сейчас нельзя сказать, что его летальность выше, чем у других мутаций вируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.