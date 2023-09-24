Стало известно о готовящихся переговорах Эрдогана и Алиева в Нахичевани Эрдоган планирует визит в Нахичевань по приглашению Алиева

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Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Нахичевань по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева, сообщает NTV Haber. По информации телеканала, визит запланирован на 25 сентября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра отправится в Нахичеванскую автономную республику, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Визит состоится по приглашению Алиева, — сообщили журналисты.

Как уточняется, главы двух государств намерены обсудить вопросы демилитаризации Карабаха, а также ситуацию вокруг Зангезурского коридора, который соединяет Нахичевань с Азербайджаном и проходит через Сюникскую область Армении. Предполагалось, что транспортное сообщение там откроют после подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, но этого так и не произошло.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщал, что процесс разоружения военизированных формирований в Карабахе осуществляется совместно с российскими миротворцами.

В ведомстве также уточнили, что военным уже удалось изъять несколько танков Т-72, зенитно-ракетный комплекс «Оса», переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые гранатометы и боеприпасы к ним, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и минометы. Кроме того, в распоряжении ВС Азербайджана оказались боевые машины пехоты БМП-2, грузовики, внедорожники, квадрокоптеры и экипировка.