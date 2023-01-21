Стало известно, когда Володин посетит Иран Парламент Ирана: Володина ждут в Тегеране 23 января

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Правительство Ирана ожидает визит спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина 23 января в Тегеране, сообщил РИА Новости глава департамента по связям с общественностью парламента Ирана Махмуд Садекиян. По его словам, он обсудит со спикером иранского парламента Мухаммадом Бакером Галибафом план реализации договоренностей между двумя странами, в том числе в сфере энергетики и транзита.

Спикер ГД РФ посетит Иран послезавтра, в понедельник, во главе делегации от российского парламента, — сказал представитель иранского парламента.

13 декабря страну посетил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил схожесть угроз, с которыми сталкиваются государства, и выступил за обмен опытом в борьбе с массовыми беспорядками.

В свою очередь кандидат экономических наук Михаил Беляев сообщил, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном является следствием объединения экономических и политических сил, которые на текущий момент находятся на Востоке. Он пояснил, что Иран, несмотря на многолетнее существование под санкциями, смог развиваться по ряду направлений и теперь может дать доступ России к южным морям, чтобы Москва смогла выстроить экономические маршруты в обход Европы.