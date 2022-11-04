Стало известно, какие ранения получил экс-премьер Пакистана Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения в обе ноги после обстрела его машины

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Имран Хан

Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марш протеста его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф», сообщил телеканал Geo со ссылкой на администрацию больницы Джинна, где находится политик. По данным руководства медицинского заведения, пуля задела правую ногу и кость левой ноги.

Пуля задела правую ногу и кость левой ноги, — говорится в сообщении.

Глава «Пакистан Техрик-и-Инсаф», по словам врачей, был без сознания, когда его доставили. На ногах пострадавшего зафиксировали 16 повреждений.

Покушение на Хана состоялось во время марша протеста, на котором представители его партии требовали провести досрочные выборы. Экс-премьер Пакистана получил ранения после обстрела автомобиля, в котором находился.

Задержанный подозреваемый заявил, что планировал убить экс-премьера и действовал в одиночку.

Марш протеста начался в Пакистане на прошлой неделе. Протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября. После покушения на Хана лидеры партии заявили, что продолжат марш в столицу страны.

Имран Хан занимал пост главы правительства Пакистана и покинул его в апреле текущего года после вотума недоверия. В мае он запустил кампанию по возвращению к власти в республике. Массовые митинги «Долгого марша» поочередно проходят в 15 городах страны.