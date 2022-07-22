Стало известно, где россияне чаще хотят купить зарубежную недвижимость Спрос на недвижимость за рубежом среди россиян вырос в I полугодии на 61%

Фото: Xinhua/Global Look Press

Спрос россиян на зарубежную недвижимость возрос сразу на 61% за первые шесть месяцев текущего года. Чаще всего жители страны покупают квартиры и дома в Турции, Испании и ОАЭ, сообщает ТАСС.

В первой половине 2022 года в тройку лидеров по числу запросов на покупку зарубежной недвижимости от русскоязычных клиентов вошли Турция, Испания и ОАЭ, — говорится в материалах.

При этом в первом полугодии прошлого года в числе лидеров также была Испания, а второе место разделяли между собой США и Греция. Также россияне часто покупали недвижимость в Германии.

В целом общее количество заявок на покупку зарубежной недвижимости от россиян возросло больше чем вполовину. Самый значительный рост интереса фиксируется в Турции. Снижение числа заявок регистрируется в США, Швейцарии, Канаде, Германии и Великобритании. Только 3% покупателей решили обратиться к США в первом полугодии 2022-го, хотя еще в прошлом году таких покупателей было как минимум 9%.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России отмечают снижение цен на вторичное жилье впервые с 2015 года. По словам специалистов, на изменения рынка могли повлиять как повышение инфляции, так и снижение реальных доходов населения.