Стали известны подробности возможного удара по замглавы АП РФ под Херсоном РИА: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС после отъезда Кириенко

Фото: SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Удар ВСУ по Каховской ГЭС был нанесен уже после отъезда делегации во главе первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из числа сопровождавших политика. Отмечается, что из состава участников мероприятия никто не пострадал. В результате инцидента погибли два человека из охраны ГЭС.

ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо, — заявил собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что Кириенко попал под обстрел в Новой Каховке. По его словам, инцидент произошел в ходе встречи Кириенко с представителями российских регионов, взявших шефство над районами области.

ВСУ нанесли ракетный удар в район Каховской ГЭС 18 июля. В результате обстрела Гидроэлектростанция не получила повреждений. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев также заявил, что утром того же дня украинские войска попытались нанести ракетные удары по Новой Каховке. По его словам, сработала система ПВО, но есть попадания в районе города.