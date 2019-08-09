Американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart, стала самой богатой на планете по версии агентства Bloomberg. Общее состояние оценивается в $190,5 млрд, увеличившись за год на $39 млрд.
На втором месте в
Замыкают тройку самых богатых семей в мире братья Чарльз и Дэвид Кохи, владеющие корпорацией Koch Industries. Их состояние за прошедший год возросло на $26 млрд — до 124,5 млрд.
Далее следует королевская династия Аль-Сауд из Саудовской Аравии. На их счетах находится примерно $100 млрд.
В первую пятёрку также вошли братья Ален и Жерар Вертхаймеры, владеющие парфюмерным домом Chanel. Их состояние оценивается в $57,6 млрд.
Кроме того, в топ-10 самых богатых семей входят также династия Дюма, которой принадлежит модный дом Hermes, бельгийские семьи Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус, контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev, немецкие Берингер и фон Баумбах, которым принадлежит фармацевтический концерн Boehringer Ingelheim, семья Амбани, контролирующая индийскую промышленную группу Reliance Industries и американцы Каргилл и МакМиллан с продовольственной компанией Cargil.
Общее состояние 25 богатейших семей на планете за год увеличилось на 24% и достигло $1,4 трлн.
Ранее News.ru писал, что список самых богатых людей планеты по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, чистая стоимость активов которого составляет $125 млрд. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые переместился на третью строчку индекса миллиардеров, уступив французскому бизнесмену, главе группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.