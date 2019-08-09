https://static.news.ru/photo/d26bd9b8-72d1-11e9-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lyu Mingxiang/Xinhua/Global Look Press

Американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart, стала самой богатой на планете по версии агентства Bloomberg. Общее состояние оценивается в $190,5 млрд, увеличившись за год на $39 млрд.

На втором месте в рейтинге оказалась семья Марс, контролирующая одноимённую компанию, известную своими шоколадными батончиками на весь мир. В этом году члены этой семьи стали богаче на $37 млрд, накопив на своих счетах $126,5 млрд.

Замыкают тройку самых богатых семей в мире братья Чарльз и Дэвид Кохи, владеющие корпорацией Koch Industries. Их состояние за прошедший год возросло на $26 млрд — до 124,5 млрд.

Далее следует королевская династия Аль-Сауд из Саудовской Аравии. На их счетах находится примерно $100 млрд.

В первую пятёрку также вошли братья Ален и Жерар Вертхаймеры, владеющие парфюмерным домом Chanel. Их состояние оценивается в $57,6 млрд.

Кроме того, в топ-10 самых богатых семей входят также династия Дюма, которой принадлежит модный дом Hermes, бельгийские семьи Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус, контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev, немецкие Берингер и фон Баумбах, которым принадлежит фармацевтический концерн Boehringer Ingelheim, семья Амбани, контролирующая индийскую промышленную группу Reliance Industries и американцы Каргилл и МакМиллан с продовольственной компанией Cargil.

Общее состояние 25 богатейших семей на планете за год увеличилось на 24% и достигло $1,4 трлн.

Ранее News.ru писал, что список самых богатых людей планеты по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, чистая стоимость активов которого составляет $125 млрд. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые переместился на третью строчку индекса миллиардеров, уступив французскому бизнесмену, главе группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.