США захотели вытеснить Россию с энергорынка постсоветского пространства США изучают возможность создания малых ядерных реакторов в Армении и странах Евразии

Фото: Danita Delimont / Global Look Press

Координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги заявила, что США рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других государствах Евразии, передает ТАСС. По ее словам, Вашингтон таким образом добивается укрепления энергетической независимости этих стран от России и Китая.

И в ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость создания малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР, — сказала Лонги.

Она при этом отказалась приводить детали разрабатываемого плана.

Ранее журналистка Анна Скиннер в статье для Newsweek заявила, что Россия продолжила продавать США ядерное топливо в обход санкций, которые ввел сам Вашингтон. Она отметила, что четверть сырья для 93 американских реакторов поступает от Росатома, при этом США тратят на закупку сырья порядка миллиарда долларов в год. По ее словам, обогащение урана является узкоспециализированным процессом, который возможен только в нескольких странах, в том числе и в России. Заводы по производству ядерного топлива есть также в Канаде, Китае и Франции, но у российских производств лучшая структура для этого и крупные запасы самого урана.