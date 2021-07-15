США захотели обсудить Афганистан с Пакистаном и Узбекистаном

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Британские врачи рассказали о пяти неочевидных симптомах, которые могут свидетельствовать о раке лёгких. Об этом сообщает Daily Express.

Человеку следует насторожиться, если у него изменился голос. Он может стать более хриплым, а в некоторых случаях больной даже может издавать необычные для себя звуки. 20% пациентов испытывают частые позывы...