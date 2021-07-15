США захотели обсудить Афганистан с Пакистаном и Узбекистаном
Денис Коробейников
Денис Коробейников
10:23, 16 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Власти США, Пакистана, Узбекистана и Афганистана приняли решение по созданию четырёхстороннего формата для обсуждения ситуации в Афганистане, заявил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, сообщает ТАСС.
Заявление гласит об объявлении четырёхстороннего формата — США, Узбекистан, Афганистан, Пакистан — для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования, — сообщил политик.
По его словам, площадка для переговоров позволит эффективно поддержать мир и укрепить региональные связи. Кабулжанов заявил, что в будущем могут быть развиты международные торговые маршруты.
Признавая историческую возможность дальнейшего развития эффективных международных торговых маршрутов, стороны надеются сотрудничать для расширения торговли, создания транзитных маршрутов и укрепления деловых связей, — говорится в сообщении.
В ближайшие месяцы будут определены условия сотрудничества.
Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович выразил мнение, что война в Афганистане может пойти по латиноамериканскому сценарию. По его словам, экономика страны держится на иностранной помощи. Если боевики запрещённого в России «Талибана» придут к власти, то они попытаются наполнить бюджет альтернативным способом, например, нарастив объём контрабанды за границу наркотиков-опиатов.