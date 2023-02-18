США выдвинули ультиматум сотрудничающим с Россией компаниям Reuters: США выдвинули ультиматум сотрудничающим с Россией в обход санкций компаниям

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Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Турции и ряда других стран могут потерять западные рынки, если продолжат сотрудничество с Россией в обход принятых санкций, передает Reuters. Он добавил, что своими действиями бизнес оказывает Москве материальную поддержку и саботирует санкционную политику Вашингтона.

Вы можете продолжать делать то, что пойдет на пользу России и оказывать ей материальную поддержку. Но тогда вы рискуете потерять доступ к европейской экономике, к экономике США, к экономике Великобритании — это ваш выбор. Мы готовы предпринять решительные действия, — сказал Адейемо.

Заместитель главы американского Минфина отметил, что США намерены обратиться к крупнейшим мировым банкам с просьбой предупредить своих клиентов, что они могут потерять доступ к финансовым учреждениям, если будет выявлен факт подобного сотрудничества.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках десятого пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России. В Еврокомиссии предложили усилить обязательства по предоставлении данных о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями.