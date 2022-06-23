США выделят Украине новую помощь на $450 млн Белый дом: США выделят Украине новую помощь на $450 млн, включая РСЗО

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

США объявляют о дополнительной помощи в объеме $450 млн долларов, — сказал Кирби.

Он уточнил, что в новый пакет помощи входят четыре РСЗО, а также катера и артиллерийские боеприпасы.

Этот пакет содержит вооружения и технику, включая новые HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были предоставлены, а также патрульные катера, чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути, — пояснил координатор американского Совбеза.

Он также уточнил, что с февраля текущего года США оказали Украине помощь на общую сумму $6,1 млрд, а с начала работы действующей администрации Белого дома — на $6,8 млрд.

19 июня стало известно, что Пентагон решает вопрос об отправке на Украину ещё четырёх реактивных систем залпового огня. В этом случае количество РСЗО у украинской стороны увеличится вдвое, так как США уже согласовали отправку Киеву четыре системы HIMARS.

Ранее сообщалось, что США готовили к применению на Украине ракетные установки HIMARS за месяц до спецоперации на Украине. Государственный тендер, свидетельствующий о том, что США понадобилось получить 200 машин поддержки для РСЗО HIMARS, был объявлен в январе 2022 года.