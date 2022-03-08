США выбивают из-под России плацдарм в Латинской Америке

Администрация президента США Джо Байдена решилась на беспрецедентный шаг по восстановлению отношений с Венесуэлой из-за кризиса на Украине. В эти выходные американская делегация высокого уровня отправилась в Боливарианскую Республику, чтобы обсудить вопрос со снятием санкций и возвращением её нефти на мировые рынки. Таким образом Белый дом хочет заменить российское сырьё, на экспорт которого может повлиять ситуация вокруг спецоперации. Тем не менее, это будет означать отход от прежней политики по изоляции президента Николаса Мадуро. Не все в Вашингтоне будут рады такому решению.

В состав американской делегации вошли президентский советник по Латинской Америке Хуан Гонсалес, посол — нерезидент в Венесуэле Джеймс Стори и специальный посланник по делам заложников Роджер Карстенс. Основное место в повестке, по словам источников западных СМИ, занимал вопрос ослабления санкций против Каракаса с тем, чтобы вернуть его нефть на мировые рынки. Такую инициативу хотят реализовать на ограниченный срок из соображений национальной безопасности. Ситуация вокруг украинского кризиса повысила стоимость сырья, что не устраивает Вашингтон. В его интересах стабилизировать ситуацию и найти потенциальную замену российской продукции, которую уже предлагают бойкотировать.

Но речь шла не только о нефти. Присутствие в делегации Карстенса свидетельствует о том, что США обсуждают судьбу шести представителей высшего менеджерского звена компании Citgo Petroleum Corp., дочки венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA, которые были арестованы в 2017 году по обвинению в коррупции. Пятеро из них имеют паспорт гражданина США, шестой — статус постоянного резидента. Кроме того, в Боливарианской Республике остаются трое бывших американских военнослужащих. Так, Люк Денман и Айран Берри были осуждены за неудачную попытку госпереворота в латиноамериканской стране в 2020 году. В том же году был задержан американец Мэтью Хит, которого обвинили в терроризме и шпионаже.

Николас Мадуро Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

«Хороший кусок»

С тех пор, как в 2017 году администрация экс-президента США Дональда Трампа начала завинчивать гайки в отношении Венесуэлы, что привело в итоге к принятию мощнейших санкций против её нефтяного сектора в 2019 году, республика сделала ставку на Китай, Россию и Иран, чтобы выжить. По состоянию на 2020 год PDVSA производила около 300 тыс. баррелей в день. Президент Венесуэльской нефтяной палаты Рейнальдо Кинтеро считает , что страна может увеличить добычу до 1,2 млн баррелей в день менее чем за восемь месяцев. Он уже участвовал в прямых переговорах с официальными лицами США в Вашингтоне, чтобы убедить их «в том, что вакуум, который они оставляют в Венесуэле, будет заполнен другим экономическим игроком».

Как они собираются решать вопрос с необходимой им нефтью, если они не рассматривают Венесуэлу, которая может заменить хороший кусок? — задаётся вопросом Кинтеро.

Впрочем, по оценкам Франсиско Мональди, эксперта по нефтяной индустрии из Университета Райса, у идеи сделать венесуэльскую нефть альтернативой российской есть сложности: в Боливарианской Республике уже несколько месяцев не бурят новых скважин, и для достижения значительного уровня добычи ей потребуются инвестиции в размере $12 млрд в год в течение пяти лет. Он напомнил, что латиноамериканская страна, нефтяная помощь которой была важна союзникам во время Второй мировой войны, теперь выплачивает немалый долг Китаю. Так что Мональди выразил уверенность, что венесуэльской сырьё — это «капля в море на мировом рынке нефти», которая «не поможет облегчить боль американских потребителей».

Токсичные переговоры

Есть точка зрения, что восстановление венесуэльского экспорта будет хорошо воспринято американскими инвесторами, которые уже пытались наладить контакты с местным руководством и обсудить идею реструктуризации его долга в размере $60 млрд. Деловое сообщество до настоящего времени оставалось одним из лоббистских инструментов Мадуро, который, похоже, все эти годы не терял надежды ослабить санкционное давление на свою страну.

Возможна сделка, которая может значительно увеличить добычу нефти в Венесуэле в среднесрочной перспективе, если санкции будут сняты и Мадуро разрешит западным нефтяным компаниям эксплуатировать нефтяные месторождения, — заявил Франсиско Родригес, научный сотрудник вашингтонского Совета по международным отношениям.

Впрочем, переговоры между Вашингтоном и Каракасом, тем не менее, предполагают большую степень политической ответственности для Демократической партии. Любой шаг по изменению американской политики в отношении Венесуэлы и ослаблению нефтяных санкций, скорее всего, встретит сильное сопротивление со стороны некоторых «ястребов». Особенно это касается республиканцев, близких к сообществу эмигрантов-диссидентов из этой латиноамериканской страны.

Сенатор от Флориды Марко Рубио уже заявил, что Байден «использует Россию как предлог» для заключения сделки «с режимом Мадуро». Законодатель посетовал, что вместо того, чтобы производить больше нефти у себя дома, США хотят решить проблему закупкой сырья у правительства с сомнительной репутацией.