США ввели санкции против компаний РФ за торговлю нефтью Венесуэлы

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Односторонние санкции в отношении трёх физических лиц, 14 организаций и шести судов, в том числе базирующейся в России ввели США за торговлю с Венесуэлой в обход санкций.

Как сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, в список попали российская компания «Рустанкер» и принадлежащий ей танкер «Сьерра», а также танкер «Максим Горький». Они, якобы, вывозили венесуэльскую нефть.

Управление вводит санкции против трёх физических лиц, 14 организаций и шести судов за их связь с сетью, пытающейся обойти американские санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, — цитируе т сообщение ТАСС.

Американский Минфин отметил, что режим президента Николоса Мадуро, который в Вашингтоне считают незаконным продолжает использовать венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию PDVSA в качестве «основного канала коррупции» для получения прибыли от венесуэльских природных ресурсов.

Помимо российских судов в перечне Минфина также числятся танкеры, которые ходят под флагами Либерии и Камеруна. При этом обслуживающая камерунские и либерийские танкеры компания базируется в Одессе. Кроме того, в списке значатся организации из Великобритании, Италии, Мальты, Панамы, США и Швейцарии.

Как писал NEWS.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что санкции США привели к падению валютных доходов Боливарианской Республики от экспорта нефти с $56,6 млрд до $74,3 млн.

Мадуро в ежегодном обращении к нации отметил, что в период между 2014 и 2020 годом Венесуэла пережила самое резкое падение экспортных доходов за свою историю.

Мадуро подчеркнул, что ограничительные меры Соединённых Штатов ударили не только по органам власти и народу Венесуэлы, но и по международным инвесторам. Выплаты Венесуэлы зарубежным кредиторам и вкладчикам продолжались и после введения санкций, но в 2017 году, когда падение экспортных доходов стало критическим, они прекратились.