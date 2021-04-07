США утвердили два пакета санкций против «Северного потока-2»

https://static.news.ru/photo/d624480c-97ef-11eb-ae42-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com

Два пакета санкций против «Северного потока-2» утвердил Минюст США, но пока окончательного решения по ним не принято. Завизированные ведомством списки касаются швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая создана для управления газопроводом, а также главы компании Матиаса Варнига.

Накануне стало известно, что администрация президента Джо Байдена решила назначить спецпредставителя по уничтожению газопровода «Северный поток-2», пишет издание Politico. И ответственный за это чиновник должен отвечать за прекращение строительства газопровода. Пока неофициально эту должность предложили бывшему спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хокстейну. На данный момент известно, что он не принял предложение.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должен был быть построен в конце 2019 года. Но из-за угрозы санкций со стороны США проект начали покидать европейские компании. Также против строительства газопровода выступают Литва, Латвия, Украина и Польша.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США обсуждают назначение специального представителя Белого дома на переговорах о проекте газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) с целью его закрытия, рассказали журналистам источники в руководстве страны. По их словам, на должность претендует Амос Хокстейн, занимавший пост координатора и посланника Вашингтона по делам международной энергетики в команде экс-лидера США Барака Обамы.