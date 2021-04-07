США утвердили два пакета санкций против «Северного потока-2»

Два пакета санкций против «Северного потока-2» утвердил Минюст США, но пока окончательного решения по ним не принято. Завизированные ведомством списки касаются швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая создана для управления газопроводом, а также главы компании Матиаса Варнига.
Накануне стало известно, что администрация президента Джо Байдена решила назначить спецпредставителя по уничтожению газопровода «Северный поток-2»,
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должен был быть построен в конце 2019 года. Но из-за угрозы санкций со стороны США проект начали покидать европейские компании. Также против строительства газопровода выступают Литва, Латвия, Украина и Польша.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США обсуждают назначение специального представителя Белого дома на переговорах о проекте газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) с целью его закрытия, рассказали журналистам источники в руководстве страны. По их словам, на должность претендует Амос Хокстейн, занимавший пост координатора и посланника Вашингтона по делам международной энергетики в команде экс-лидера США Барака Обамы.