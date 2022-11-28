США ударят по Ирану мячом Лучше мериться силами на футбольном поле, а не в Ормузском проливе

Фото: shutterstock

Как говорил герой советского фильма «Укрощение огня», сейчас даже футбольный матч имеет политический резонанс. 29 ноября на чемпионате мира в Катаре американцы попытаются укротить иранцев хотя бы на футбольном поле. И уж резонанс этот поединок в любом случае будет иметь особый, причем как до свистка о начале матча, так и после, в ходе традиционных пресс-конференций, если, конечно, их не отменят.

Вообще нынешний турнир изобилует околополитическими скандалами, граничащими с откровенным фарсом. Немецкая сборная хотела было прилететь в Катар на самолете, разукрашенном радужными цветами ЛГБТ. Не удалось, равно как и играть с соответствующими все той же навязчивой тематике повязками. Телевидение вырезало из репортажа о матче Англия — Иран, транслировавшегося в фан-зону, 15-секундную картинку традиционного коленопреклонения в знак солидарности с чернокожими. Тогда же на послематчевой пресс-конференции иранский журналист поинтересовался у наставника англичан, не стыдно ли ему тренировать команду страны, пролившей повсюду столько крови.

Сами иранские футболисты перед дебютным матчем демонстративно отказались петь гимн родной страны, что было расценено как выражение недовольства жесткой политикой аятолл по подавлению внутренних протестов, напоминающих уже разновидность цветной революции. Однако надо помнить, что часть этих ребят — легионеры, которым ради карьеры в Старом Свете лучше пассивно, но обозначить свое несогласие с политикой иранских властей.

Поэтому вдвойне интересно, споют ли они гимн Ирана перед своим поединком с американцами, решат ли, что перед лицом такого противника им все-таки следует продемонстрировать свой патриотизм. Американцам в этом плане проще. За них готов был сыграть сам 80-летний президент США, который во время своего звонка в раздевалку сначала твердо назвал национальную сборную аутсайдером, а потом вдруг осознал, что в ней собраны лучшие футболисты мира. Такой вот контрастный подход, видимо, немало озадачил американских игроков.

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press Национальная сборная Ирана

И теперь остается только понять, будут ли сиятельные персоны звонить в раздевалки команд уже перед выходом на поле. Немаловажен и национальный состав судейской бригады. Это все нюансы, отражающие особый характер такой встречи, раз уж по политическим соображениям эти коллективы не были разведены по разным группам. В конце концов, УЕФА постоянно прилагал усилия для того, чтобы на европейских полях не встречались бы лицом к лицу команды России и Украины. Правда, теперь нас опять-таки по причине чистой политики вообще отстранили от большого спорта, включая и футбольные чемпионаты.

Тем не менее мы же помним особый характер хоккейных матчей сборных СССР и Чехословакии после событий Пражской весны. И строгие указания нашего спортивного начальства советским мастерам не отвечать на мелкие чешские провокации, такие как удары исподтишка клюшками и провоцирование массовых драк.

Чемпионат в Катаре просто лишний раз сконцентрировал всеобщее внимание на превращении спорта в политический инструмент, поэтому венгерский премьер-министр Виктор Орбан появляется на публике в шарфе с картинкой так называемой Великой Венгрии, контурами страны с территориями, отрезанными в пользу Румынии, Чехословакии, а теперь и Украины по Трианонскому договору после Первой мировой войны. При этом он дипломатично объяснил, что сборная Венгрии — команда всех венгров, где бы они ни проживали. В Киеве на такое всевенгерское единение вокруг зеленого поля отреагировали очень остро.

Американцы с иранцами, хочется верить, докажут, что лучше силами мериться на футбольном поле, а не в Ормузском проливе. Тем более что местный оркестр сыграл «Калинку» для всех.