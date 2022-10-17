Женскую сборную России по баскетболу отстранили от участия в отборе ЧЕ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женские сборные России и Белоруссии по баскетболу отстранены от участия в отборочном турнире на чемпионат Европы 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Международной Федерации баскетбола (ФИБА). Турнир пройдет с 15 по 25 июня в Словении и Израиле.

Это решение не первое в отношении российского баскетбола. В мае ФИБА отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Российские баскетболистки пропустили чемпионат мира 2022 года, который прошел с 22 сентября по 1 октября в Австралии.

Ранее стало известно, что жалоба на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о контрабанде наркотиков будет рассмотрена 25 октября в Московском областном суде.

Грайнер была признана виновной в контрабанде наркотических средств 4 августа. Химкинский городской суд Московской области назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Супруга спортсменки рассказала, что та «сходит с ума» и чувствует себя плохо.