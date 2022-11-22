МИД Украины вызовет посла Венгрии из-за националистического шарфа Орбана МИД Украины вызовет венгерского посла из-за шарфа Орбана с картой «Великой Венгрии»

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Украинский МИД вызвал венгерского посла в связи с появлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на футбольном матче в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии», сообщил пресс-секретарь украинского ведомства Олег Николенко в соцсетях. Он подчеркнул, что ношение премьером шарфа, на котором изображена Венгрия с частью украинской территории, не содействует развитию двусторонних отношений.

В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана, — написал Николенко.

20 ноября Орбан пришел на футбольном матче между сборными Венгрии и Греции с шарфом с картой «Великой Венгрии», так называют страну в границах до 1918 года.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европа все больше вовлекается в конфликт на Украине. По его мнению, завершение боевых действий поможет остановить экономический и энергетический кризис. Как добавил Орбан, Венгрия заинтересована в сотрудничестве Запада и Востока, а отказывающиеся от него «всегда будут проигрывать».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда. Он отметил, что Венгрия продолжит всесторонне поддерживать Украину, однако подчеркнул, что его страна против присоединения к каким-либо договоренностям, предполагающим совместное финансирование.