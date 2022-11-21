Игроки сборной Ирана по футболу отказались петь гимн на ЧМ в знак протеста

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press

Игроки национальной сборной Ирана не стали петь гимн своей страны перед матчем со сборной Англии на чемпионате мира в Катаре, передает портал Sports.ru. Полузащитник Алиреза Джаханбахш заявил до игры, что футболисты откажутся исполнять гимн в знак солидарности с жертвами иранских протестов. Некоторые зрители освистали игроков, однако большая часть болельщиков отреагировала на это решение громкими аплодисментами.

Игроки сборной Ирана не пели гимн своей страны перед первым матчем чемпионата мира, — указано в сообщении.

20 ноября в Катаре стартовал 22-й чемпионат мира по футболу. В матче открытия сборная Эквадора обыграла хозяев турнира со счетом 2:0. Оба мяча в составе южноамериканской команды забил нападающий Эннер Валенсия. 33-летний футболист турецкого «Фенербахче» отличился на 16-й и 31-й минутах.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения Ирана. На демонстрации вышли иранские школьницы. На сторону митингующих иногда вставали даже полицейские. Манифестации продолжались несколько недель.

В Сети стали появляться ролики, в которых иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки, стригут волосы и рвут хиджаб, что в Иране является серьезным преступлением. В Ширазе на юге страны десятки школьниц вместо посещения уроков собрались вместе и прошли по одной из центральных улиц города. Держа платки в руках, они кричали «смерть диктатору».