Военное командование США обеспокоено отказом Южной Кореи предоставлять разведывательные данные Японии. Соответствующими опасениями глава американского оборонного ведомства Марк Эспер поделился в ходе телефонного разговора со своим южнокорейским коллегой Чон Гён Ду. Шаг Сеула является одним из целого комплекса мер, последовавших на фоне разногласий азиатских партнёров США по поводу проблемы принуждения корейских граждан к труду во время Второй мировой войны.

Южная Корея объяснила американской стороне ситуацию, которая предшествовала разрыву соглашения об обмене секретными данными. Причиной стали проблемы в двусторонних отношениях.

Выразив обеспокоенность, министр обороны США подчеркнул важность продолжения сотрудничества в области безопасности между Вашингтоном, Сеулом и Токио, — говорится в сообщении Пентагона.

Решение Юга не продлевать договор о защите военной информации может подорвать доверительные отношения с Токио, заявил, в свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ перед вылетом во Францию, где планируется встреча G7.

В своей реакции на это (отказ от пролонгации документа — News.ru) мы будем исходить из того, чтобы не навредить трехстороннему сотрудничеству Японии, Южной Кореи и США в свете нынешней ситуации с региональной безопасностью, — сказал Абэ.

Южная Корея приняла решение покинуть соглашение по обмену разведданными с японской стороной 22 августа. Заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Ким Ю Гын сообщил, что соответствующее предупреждение было направлено Токио по дипломатическим каналам. По его словам, Япония не смогла детализировать причины, по которым она исключила Южную Корею из числа доверенных торговых партнеров. Кроме того, Ким Ю Гын обратил внимание на то, что «пролонгация договора об обмене важной военной информацией больше не отвечает национальным интересам Республики Корея».

Японская сторона не раз отмечала важность продления соглашения. Именно оно, по оценкам Токио, помогло получить союзникам США необходимые сведения о ракетных испытаниях в Северной Корее. Теперь, по-видимому, процесс будет осложнён.

Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Документ об обмене разведданными между азиатскими союзниками США был подписан в ноябре 2016 года. Он включает пункт о предоставлении южнокорейской стороной данных радаров о пусках баллистических ракет КНДР, а также сведений гуманитарного характера, которые, как правило, появляются благодаря северокорейским перебежчикам. В обмен на это Япония делилась с Югом полученными через самолёты-разведчики данными о северокорейских подводных лодках, а также спутниковой информацией о подготовке Севера к ракетным испытаниям. Регламент предполагал, что соглашение будет продлеваться автоматически каждый год — 24 августа. Но такой шаг Юга был ожидаемым.

Отношения союзников США обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal (Япония) компенсировать четырём корейским гражданам принуждение к труду во времена Второй мировой войны. Японская сторона делать это категорически отказалась, сославшись на то, что эта проблема была решена ещё во время нормализации отношений стран в 1965 году. Согласно установленному тогда двустороннему соглашению, такие разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.

Вероятно, это стало одной из причин, по которым 2 августа Япония вывела Южную Корею из списка «льготников». Странам-участницам этого списка по упрощённым схемам поставляются наноматериалы и высокотехнологичные комплектующие. Формально решение начинает действовать 28 августа. Токио, кроме того, 1 июля ужесточил контроль за экспортом трёх видов материалов, которые требуются для производства полупроводников и экранов в некоторых электронных устройствах. Официальным поводом для этого послужили подозрения, что эти компоненты могут в обход санкционных запретов поставляться северокорейской стороне. Сеул отмёл такую возможность и принял зеркальные меры.

Как известно, альянс между США, Южной Кореей и Японией не имеет формальных рамок, однако именно на этот так и не формализованный блок Вашингтон делает ставку в своём противостоянии с КНР и КНДР. В экспертной среде полагают, что углубляющийся раскол между азиатскими партнёрами США вбивает клин в эти партнёрские отношения на радость Северной Корее и Китаю.