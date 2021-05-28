США разорвут соглашение об авиасообщении с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/6e532842-6e2e-11ea-ad85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/ XinHua/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон собирается приостановить действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года. Как пишет ТАСС, причиной стал инцидент с бортом Ryanair, который принудительно посадили в Белоруссии и после его осмотра задержали экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

США приостановят применение соглашения с Белоруссией об авиасообщении от 2019 года, — сказала Псаки.

Кроме того, против Минска будут разработаны новые ограничительные меры. Они коснутся белорусских чиновников, имеющих отношение, к инциденту с самолётом. Правда, Псаки не уточнила, откуда у США информация о причастности тех или иных представителей властей Белоруссии к произошедшему.

Над новым пакетом санкций будут работать как американцы, так и в Евросоюзе.

После инцидента с лайнером 23 мая европейские авиакомпании отказались летать над территорией Белоруссии. Ранее стало известно, что и Россия скоро выдаст разрешение авиакомпаниям Европы летать в страну в обход Белоруссии.