США разочаровало вето РФ на резолюцию по климату и безопасности в СБ ООН

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что интересы мира подорваны после того, как Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность». Она выразила разочарование решением Москвы. Документ был внесён Ирландией и Нигером, против него также проголосовала Индия, воздержался Китай, сообщает The New York Times.

Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН, — отметила Томас-Гринфилд.

По мнению американского дипломата, лишь Совбез ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи.

Томас-Гринфилд добавила, что глобальную кампанию по борьбе с изменением климата не остановить.

Ранее стало известно, что Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН. Это нужно сделать, чтобы отразить современные глобальные реалии. Такое заявление было сделано по итогам встречи президента нашей страны Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди после XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».