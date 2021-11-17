США призвали Баку и Ереван принять срочные меры для деэскалации конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал руководство Армении и Азербайджана незамедлительно принять меры для снижения напряжённости на границе и избежания дальнейшей эскалации, говорится в сообщении американского Госдепа. Он также призвал обе стороны к прямому взаимодействию для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию и делимитацию границ.

США глубоко озабочены сообщениями об активных боевых действиях сегодня между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем стороны незамедлительно принять конкретные меры для снижения напряжённости и для избежания дальнейшей эскалации, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Армении заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противоположная сторона использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого ранило двоих военнослужащих. В результате столкновений погибли семеро азербайджанских военных. Со стороны Армении погиб один, взяты в плен 13, нет связи с 24 армянскими военными.

Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна предпримет шаги для полноценного задействования механизмов ОДКБ по защите территориальной целостности стран-участниц. При этом пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал, что секретариат не получал официальных обращений от Армении о помощи в связи с обострением на её границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.