В США призвали Байдена ввести бесполетную зону над Украиной

Ряд представителей «внешнеполитической элиты» США призвали администрацию президента Джо Байдена ввести совместно с союзниками по НАТО «ограниченную» бесполётную зону над Украиной, пишет газета Politico. Обращение подписали 27 госслужащих, они мотивировали своё требование необходимостью обеспечения безопасности гуманитарных коридоров.

Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполётную зону над Украиной для защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров между российскими и украинскими официальными лицами, — сообщает издание.

7 марта госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что воздушное пространство над Украиной остаётся открытым, потому что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.

Установить бесполётную зону над Украиной призвал НАТО президент страны Владимир Зеленский. По его словам, это должно стать предупредительной мерой, а не использоваться для того, чтобы вовлечь Альянс в военный конфликт с Россией. Позже Зеленский обвинил НАТО в сознательном отказе закрыть небо над страной. Также он назвал саммит глав МИД стран Альянса в Брюсселе «слабым и растерянным».

28 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден отказался вводить бесполётную зону над Украиной. По мнению американского лидера, эти действия могут привести к конфликту с Россией.

Вслед за США Великобритания не поддержала идею установления бесполетной зоны над территорией Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последствия такого шага будет сложно контролировать.