США предупредили о резком откате НАТО на Запад от границ России

Интеграция России и Белоруссии приведёт к резкому откату НАТО на Запад. По мнению обозревателя издания 19Fortyfive, Москва и Минск в скором времени «сольются в единое целое во всех смыслах». Это подтверждают не только экономические процессы между двумя странами, но и масштабные совместные военные учения «Запад — 2021», сообщает издание.

В Североатлантическом альянсе обеспокоены и тем, что Белоруссия может купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Дополняется, что сложившееся положение дел стало «тревожной реальностью».

Присутствие Москвы в политической, экономической и военной сферах этой страны резко откатывает восточный фланг НАТО дальше на Запад. Государства альянса зажаты в тиски также российской армией и вооружениями, которые находятся в Калининграде, — сказано в материале.

Объединение России и Белоруссии — это «угроза» для членов Североатлантического альянса, ее нельзя недооценивать, резюмируется в статье.

Ранее МИД Латвии, Эстонии и Литвы призвали Соединённые Штаты не забывать о якобы «угрозе со стороны России» на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР.