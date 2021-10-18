США предупредили о резком откате НАТО на Запад от границ России
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
21:36, 18 октября 2021
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Интеграция России и Белоруссии приведёт к резкому откату НАТО на Запад. По мнению обозревателя издания 19Fortyfive, Москва и Минск в скором времени «сольются в единое целое во всех смыслах». Это подтверждают не только экономические процессы между двумя странами, но и масштабные совместные военные учения «Запад — 2021», сообщает издание.
В Североатлантическом альянсе обеспокоены и тем, что Белоруссия может купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Дополняется, что сложившееся положение дел стало «тревожной реальностью».
Присутствие Москвы в политической, экономической и военной сферах этой страны резко откатывает восточный фланг НАТО дальше на Запад. Государства альянса зажаты в тиски также российской армией и вооружениями, которые находятся в Калининграде, — сказано в материале.
Объединение России и Белоруссии — это «угроза» для членов Североатлантического альянса, ее нельзя недооценивать, резюмируется в статье.
Ранее МИД Латвии, Эстонии и Литвы призвали Соединённые Штаты не забывать о якобы «угрозе со стороны России» на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР.