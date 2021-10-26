США пообещали не подвергать Ассанжа «особым мерам» при экстрадиции

США заверили Великобританию, что Джулиан Ассанж не будет подвергаться «особым административным мерам» в случае экстрадиции. Его также не будут держать в тюрьме строгого режима в Колорадо, если он не совершит новых проступков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на апелляцию, поданную США в Высокий суд Лондона.

Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции США на решение британского суда, запрещающего экстрадицию Ассанжа в Штаты. Такое решение 4 января 2021 года вынесла судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер.

Соединённые Штаты Америки гарантируют, что господин Ассанж не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора. <...> США оставляют за собой право ввести в отношении господина Ассанжа особые административные меры в случае, если он совершит дополнительные проступки, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж за время пребывания в британской тюрьме строгого режима Белмарш очень сильно похудел и выглядит нездоровым. Невеста Ассанжа Стелла Морис, которая регулярно видит Ассанжа, заметила, что у него похудели руки, однако он черпает силы в поддержке со стороны семьи и мировой общественности.

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в изнасиловании. С 2012-го он скрывался в посольстве Эквадора, власти которого пообещали ему политическое убежище. В 2019 году руководство республики дало добро на арест Ассанжа, и он был задержан британской полицией.

США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в Соединённые Штаты Америки ему грозит тюремный срок до 175 лет. Также есть риск, что основателя WikiLeaks приговорят к смертной казни.