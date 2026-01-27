Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 03:30

США подняли пошлины на товары из Южной Кореи

Трамп: США на 25% повысили пошлины на южнокорейские автомобили и фармацевтику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп объявил о введении повышенных до 25% пошлин на автомобили и фармацевтику из Южной Кореи. В соцсети Truth Social он уточнил, что решение связано с задержкой ратификации двустороннего торгового соглашения со стороны корейского парламента.

Поскольку законодательный орган [Южной] Кореи не принял наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я повышаю пошлины на автомобили, пиломатериалы и фармацевтическую продукцию, а также все ответные пошлины с 15% до 25%, — заявил Трамп.

Ранее президент США заявил: Вашингтон немедленно введет таможенные пошлины в размере 100% на все канадские товары в случае, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем. Глава Белого дома обвинил канадского премьер-министра Марка Карни в намерении превратить страну в «порт выгрузки» для КНР.

До этого Трамп заявил, что США в сделке по Гренландии получат все, что хотят. По словам американского лидера, Вашингтону предоставят суверенитет над землями, где расположены американские базы.

Южная Корея
Дональд Трамп
пошлины
США
