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США передали Украине $2 млрд на обеспечение безопасности

23:39, 01 апреля 2021
Фото: Jim West/imageBROKER.com

В рамках помощи по обеспечению безопасности США выделили Украине более $2 млрд. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин после телефонных переговоров с украинским коллегой Андреем Тараном. Своё заявление Остин опубликовал в аккаунте Twitter.

Как сообщается в заявлении, с 2014 года Штаты выделили Украине более $2 млрд «на оказание помощи в обеспечении безопасности», в том числе, недавно объявленный пакет в размере $125 млн.

Данный финансовый пакет включает оборонительное вооружение и другие специальные средства, которые позволяют усилить поражающее действие и повысить систему командования. управления и отслеживания ситуации.

Представитель Штатов сообщил о том, что страна продолжит помогать Украине увеличивать её потенциал для «более эффективной защиты от российской агрессии».

Ранее Украина объявила о гарантиях Пентагона на случай конфликта с РФ. Об этом писал NEWS.ru.

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