США передали Украине $2 млрд на обеспечение безопасности

https://static.news.ru/photo/9e7671b4-f601-11e9-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com

В рамках помощи по обеспечению безопасности США выделили Украине более $2 млрд. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин после телефонных переговоров с украинским коллегой Андреем Тараном. Своё заявление Остин опубликовал в аккаунте Twitter.

Как сообщается в заявлении, с 2014 года Штаты выделили Украине более $2 млрд «на оказание помощи в обеспечении безопасности», в том числе, недавно объявленный пакет в размере $125 млн.

Данный финансовый пакет включает оборонительное вооружение и другие специальные средства, которые позволяют усилить поражающее действие и повысить систему командования. управления и отслеживания ситуации.

Представитель Штатов сообщил о том, что страна продолжит помогать Украине увеличивать её потенциал для «более эффективной защиты от российской агрессии».

Ранее Украина объявила о гарантиях Пентагона на случай конфликта с РФ. Об этом писал NEWS.ru.