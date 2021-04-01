США передали Украине $2 млрд на обеспечение безопасности

В рамках помощи по обеспечению безопасности США выделили Украине более $2 млрд. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин после телефонных переговоров с украинским коллегой Андреем Тараном. Своё заявление Остин опубликовал в аккаунте Twitter.
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Данный финансовый пакет включает оборонительное вооружение и другие специальные средства, которые позволяют усилить поражающее действие и повысить систему командования. управления и отслеживания ситуации.
Представитель Штатов сообщил о том, что страна продолжит помогать Украине увеличивать её потенциал для «более эффективной защиты от российской агрессии».
Ранее Украина объявила о гарантиях Пентагона на случай конфликта с РФ. Об этом писал NEWS.ru.