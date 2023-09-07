США отправят на Украину 190 противоминных машин MRAP Посол США в Киеве: Вашингтон отправит на Украину 190 противоминных машин MRAP

Фото: U.S. Navy/Public domain/via Wikimedia Commons

Вашингтон в ближайшее время передаст Киеву 190 противоминных бронемашин MRAP, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. По ее словам, которые передает «РБК Украина», первые образцы машин уже были переданы во время визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам американского посла, бронемашины MRAP позволят сотрудникам правоохранительных органов защищать гражданское население на Украине, особенно вблизи линии фронта.

Как заявил ранее Блинкен, американское правительство направит изъятые у российских предпринимателей активы на поддержку ветеранов ВСУ. По его словам, речь идет об активах, принадлежавших подпавшим под санкции бизнесменам. Всего планируется передать около $5,4 млн. Отмечается, что власти США впервые передают Украине такие средства. Кроме этого, накануне он пообещал предоставить ВСУ военную помощь и, в частности, отправить боеприпасы с обедненным ураном.

По данным New York Times, правительство Соединенных Штатов также планирует передать Киеву очередную партию кассетных боеприпасов. По словам ряда американских чиновников, боеприпасы будут отправлены на Украину в ближайшее время. Количество передаваемых снарядов неизвестно, однако отмечается, что в распоряжении Пентагона есть несколько сотен тысяч таких боеприпасов.