США отказались от пяти программ культурных обменов с Китаем

https://static.news.ru/photo/136096fa-36c8-11eb-8c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Соединённые Штаты приняли решение о прекращении пяти программ культурных обменов с КНР, так как они используются китайскими властями в пропагандистских целях, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, это касается программ образовательных поездок политиков в Китай, американо-китайской дружбы, транстихоокеанского обмена, обмена лидеров и гонконгской образовательной и культурной программы.

Данные программы, осуществляемые в соответствии с законом об образовательном и культурном обмене, позволяли сотрудникам государственных учреждений США путешествовать за счёт иностранных правительств, — уточнил Помпео.

Согласно утверждениям госсекретаря, эти программы финансируются и используются китайским правительством «как инструменты пропаганды путём применения мягкой силы», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Помпео сообщил, что американские власти приняли решение о введении визовых ограничений в отношении нескольких должностных лиц Китая.

Кроме того, Соединённые Штаты внесли в чёрный список Пентагона четыре предприятия из Китая. В частности, в перечень включили нефтегазовую корпорацию и производителя микрочипов. Белый дом подозревает их в связях с военными КНР.