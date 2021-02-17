США оспорили отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Ассанжа

https://static.news.ru/photo/da8d7df6-713d-11eb-a23d-96000091f725_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская сторона подала апелляцию на решение об отказе экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Защита журналиста попросила суд предоставить дополнительное время для ответа.

Обвинение США направило в суд свои аргументы в минувшую пятницу, это является апелляцией на вердикт от 4 января, в котором говорилось, что экстрадировать Ассанжа в США небезопасно, так как выдача в высокой степени вероятности приведет к смерти подсудимого, — говорится в сообщении оргкомитета движения Don't Extradite Assange.

Супруга журналиста Стелла Морис заявила, что защищающие Ассанжа адвокаты подготовят ответ на доводы США. Они должны решить стоит ли подавать апелляцию на решение от 4 января для того, чтобы оспорить те части вердикта, по которым судья не поддержала основателя WikiLeaks. Адвокаты также работают над аргументами в защиту свободы прессы.

Встречная апелляция даст возможность очистить имя Джулиана должным образом, — приводится в заявлении слова Моррис.

4 января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американской стороне в экстрадиции Ассанжа. Журналист находится в тюрьме высокого уровня безопасности Белмарш к востоку от Лондона более 500 дней. Адвокаты пытаются добиться освобождения журналиста под залог из-за проблем со здоровьем.

6 января Магистратский суд района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог, поскольку до этого он нарушал условия освобождения. Основатель WikiLeaks останется под стражей до рассмотрения апелляции американской стороны.

В США Ассанжу предъявили обвинения в 17 новых эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит тюремное заключение на срок до 175 лет.

Как писал NEWS.ru, член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина назвала Ассанжа «идейным врагом американских глобалистов». Если Лондон выдаст журналиста США, то это станет самой громкой политической расправой XXI века, полагает депутат.