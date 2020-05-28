США объявили награду за информацию о ключевом пропагандисте ИГ

https://static.news.ru/photo/0928e02e-a105-11ea-aec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Власти США готовы заплатить до $3 млн за информацию, которая будет способствовать задержанию «старшего руководителя и ключевого пропагандиста» террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) Мухаммада Хадира Мусы Рамадана.

Пресс-служба Госдепартамента отмечает, что Рамадан является одним из самых давних и высокопоставленных сотрудников ИГ в области СМИ группировки. Именно он курирует ежедневные операции группировки в средствах массовой информации, включая управление контентом из глобальной сети сторонников ИГ.

Он руководил планированием, координацией и производством многочисленных пропагандистских видеороликов, публикаций и онлайн-платформ, которые включали жестокие сцены пыток и массовых казней невинных гражданских лиц, — цитирует РИА Новости сообщение Госдепа.

Также Рамадан сыграл ключевую роль в пропагандистских операциях по радикализации, вербовке и подстрекательству отдельных лиц по всему миру.

Как писал NEWS.ru, бывшая студентка Московского госуниверситета Варвара Караулова, осуждённая за попытку вступить в запрещённую в России террористическую группировку «Исламское государство», заявила, что собирается написать книгу или статью о том, как осуществляется вербовка молодых людей эмиссарами экстремистов. Девушка уверена, что доведя до молодого поколения и не только информацию о том, чем вступление в ряды исламистов может быть чревато, она сможет спасти не один десяток человеческих судеб.