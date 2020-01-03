https://static.news.ru/photo/5021aaf8-c2fb-11e9-a069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

В Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов заявили об отсутствии какой-либо конкретной и заслуживающей доверия информации об угрозах для страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом говорится в письменном заявлении исполняющего обязанности главы МВБ США Чеда Вулфа.

Я приветствую решительные действия президента США по защите жизни американцев как за рубежом, так и внутри страны. Министерство внутренней безопасности готово противостоять всем угрозам, с которыми сталкивается наша страна, и бороться с ними, — заявил Вулф.

Ранее NEWS.ru писал, что Иран пригрозил США мерами на международном уровне ради мести за Сулеймани.