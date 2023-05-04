США не могут опровергнуть причастность Киева к атаке БПЛА на Кремль Глава Нацразведки США: у нас нет доказательств непричастности Киева к атакам БПЛА на Кремль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Знак «Бесполетная зона» на Манежной площади

Вашингтон не располагает доказательствами причастности или непричастности Украины к атакам беспилотников на Кремль, заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отвергал участие ВСУ в совершенном нападении.

Очевидно, вы видели, что украинское правительство отвергло свою причастность к этим событиям. На данном этапе у нас нет данных, которые позволили бы вынести независимую оценку, — сказала Хейнс.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в этой связи сообщил, что в Вашингтоне видели сообщения о попытке атаки украинских дронов на Кремль. Он подчеркнул, что пока не может подтвердить данную информацию. Блинкен добавил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева способы защиты своей территории в военном конфликте.

При этом агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что власти США не были предупреждены о попытке Киева нанести удар по Кремлю.