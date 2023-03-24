США нанесли «удар возмездия» по Сирии после гибели своего военного Пентагон: США нанесли авиаудары по связанным с КСИР Ирана объектам в Сирии

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

ВВС США в четверг, 23 марта, нанесли серию авиационных ударов по объектам Сирии, предположительно связанным с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Там пояснили, что это были «удары возмездия» после гибели американского военнослужащего — контрактника.

По информации военного ведомства, в минувший четверг один американский контрактник погиб, еще пятеро военнослужащих США и один контрактник были ранены в результате нападения БПЛА на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии. Американцы предположили, что беспилотник был иранского происхождения.

По распоряжению президента Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским КСИР. Авиаудары были нанесены в ответ на сегодняшнюю атаку, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии со стороны групп, связанных с КСИР, — приводит пресс-служба слова министра обороны США Ллойда Остина.

По информации Пентагона, высокоточные удары наносились с целью защиты американских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что Штаты предприняли «соразмерные и продуманные действия», направленные на ограничение эскалации и минимизацию потерь.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амирали Гаджизаде сообщило, что в Иране разработали крылатую ракету с дальностью полета более 1650 километров. По словам Гаджизаде, Тегеран не оставляет попыток отомстить за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Командующий КСИР Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате военной операции, которую американские спецслужбы проводили по приказу президента Дональда Трампа.